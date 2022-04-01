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Антонов указал на противоречие угроз США заверениям НАСА

Посол Антонов назвал новые санкции США попыткой ограничить технологическое развитие России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о противоречии угроз США ввести новые санкции заверениям НАСА. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

Дипломат указал, что американский Минфин грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, в то время как Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) заявляло о крайней заинтересованности в сохранении диалога. Антонов назвал новые антироссийские санкции целенаправленными попытками ограничить технологическое развитие России.

Ранее США в публикации на сайте НАСА признали невозможность существования Международной космической станции (МКС) без России. Отмечается, в частности, что Россия отвечает за корректировку высоты МКС, тогда как США — за управление ориентацией и электроэнергетику.

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Ксения Назарова
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