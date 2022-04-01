Антонов указал на противоречие угроз США заверениям НАСА

Посол Антонов назвал новые санкции США попыткой ограничить технологическое развитие России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о противоречии угроз США ввести новые санкции заверениям НАСА. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

Дипломат указал, что американский Минфин грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, в то время как Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) заявляло о крайней заинтересованности в сохранении диалога. Антонов назвал новые антироссийские санкции целенаправленными попытками ограничить технологическое развитие России.

Ранее США в публикации на сайте НАСА признали невозможность существования Международной космической станции (МКС) без России. Отмечается, в частности, что Россия отвечает за корректировку высоты МКС, тогда как США — за управление ориентацией и электроэнергетику.