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Спорт

Губерниев оценил решение Симона Фуркада порвать флаг Франции ради россиян

Дмитрий Губерниев поблагодарил Симона Фуркада за решение порвать флаг Франции ради россиян
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение биатлониста Симона Фуркада порвать флаг Франции ради российских спортсменов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Журналист поблагодарил Фуркада, отметив, что ему тоже жаль российских спортсменов. «Симон Фуркад — молодец. У него из-за этого никаких проблем не будет, потому что он живет в демократичной Франции», — заявил Губерниев.

Ранее 1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Француз объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Андрей Стрельцов
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