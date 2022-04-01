В Иваново откроется арт-проект к 90-летию со дня рождения Тарковского

На арт-проекте к 90-летию со дня рождения Тарковского представят его архивные фотографии

В творческой резиденции на Ивановском железнодорожном вокзале 8 апреля откроется арт-проект, приуроченный к 90-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского. Об этом сообщает ТАСС.

В центре экспозиции будут фотографии из личного архива, сделанные в разных городах мира. «Поездки по миру стали для Тарковского своеобразным путем духовных поисков, которые были связаны, с одной стороны, с тоской по Родине, по русской культуре и родному зрителю, а с другой — с тоской по мировой культуре в целом», — рассказали в пресс-службе Министерства культуры России.

Кроме того, посетителям представят аудиозаписи о современном кино, о фильмах Тарковского и о его жизни — прослушать материалы можно будет в специальной зоне отдыха. Также в рамках арт-проекта организуют лекторий, на котором о Тарковском расскажут крупнейшие отечественные кинокритики и кинематографисты.

Ранее стало известно, что новый мультфильм отечественного производства «Финник» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ за 24-27 марта. Второе место занял американский приключенческий боевик «Анчартед: на картах не значится», собравший 56,4 миллиона рублей.