В МИД КНР назвали НАТО продуктом времен холодной войны

В МИД КНР заявили, что НАТО следовало расформировать после распада СССР

НАТО следовало расформировать после распада СССР. Об этом на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

Дипломат назвал Североатлантический альянс продуктом времен холодной войны. «НАТО должна была быть распущена после распада СССР», — сказал он.

Ранее Чжао Лицзянь обвинил США, НАТО и ряд западных СМИ в лицемерии. По его словам, позиция Вашингтона и Североатлантического альянса очевидно лицемерна, когда речь заходит о жертвах конфликтов среди мирного населения. Он заявил, что они не проявляли беспокойства из-за погибших жителей Ирака, Афганистана, Сирии, Палестины и Югославии.