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Пианист Аккуратов рассказал о юбилее российского джаза

Пианист Олег Аккуратов рассказал о мероприятиях к столетию российского джаза

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский пианист и певец Олег Аккуратов рассказал о мероприятиях, приуроченных к столетию российского джаза.

«Готовится множество фестивалей, концертов и иных мероприятий по всей стране, и я очень рад был узнать, что ряд проектов, посвященных этой замечательной дате, только что стали одними из победителей конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив!», — рассказал Аккуратов на своей странице во «ВКонтакте».

Он также отметил, что будет издан сборник нот российских джазовых композиторов. Помимо этого, издадут отдельную версию, набранную по шрифту Брайля. Аккуратов рассказал, что по всей стране пройдут гала-концерты, посвященные юбилею.

«Как здорово, что российский джаз получает поддержку на таком высоком уровне! Благодарен нашему президенту, нашему государству и нашему обществу, которое солидарно, что отечественные джазовые традиции уникальны и будут продолжены в современном времени! Поздравляю победителей конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив!», — заключил Аккуратов.

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