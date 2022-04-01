Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны заявили об обстреле ВСУ села в Черниговской области

Мизинцев заявил, что ВСУ 2,5 часа обстреливали село Новая Басань в Черниговской области

Фото: пресс-служба Минобороны / РИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении двух с половиной часов обстреливали село Новая Басань в Черниговской области. Его слова приводит ТАСС.

«Подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт" в течение двух с половиной часов непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», — заявил Мизинцев.

По его словам, в Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды на Александровской гидроэлектростанции и планируют их взорвать. В случае реализации плана в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к Вознесенску, заключил генерал-полковник.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле многоэтажного жилого дома в Донецке. Сообщается, что в результате попадания снаряда пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обстрел многоэтажки также привел к гибели двух человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Псаки прокомментировала сообщения о своем возможном уходе из Белого дома
США снова решили отменить испытания баллистической ракеты
В Турции произошел сильный лесной пожар
Раскрыты подробности о новом пакете антироссийских санкций США
Раскрыты последствия антироссийских санкций для США
Псаки ответила на вопрос о возможных ударах ВСУ по России
Стали известны районы Москвы с самым дорогим на вторичном рынке жильем
ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Цена сжиженного газа в Сербии достигла максимума
Раскрыты подробности аварии с перевернувшимся с детьми автобусом в Карелии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.