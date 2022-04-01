В Минобороны заявили об обстреле ВСУ села в Черниговской области

Мизинцев заявил, что ВСУ 2,5 часа обстреливали село Новая Басань в Черниговской области

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении двух с половиной часов обстреливали село Новая Басань в Черниговской области. Его слова приводит ТАСС.

«Подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт" в течение двух с половиной часов непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», — заявил Мизинцев.

По его словам, в Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды на Александровской гидроэлектростанции и планируют их взорвать. В случае реализации плана в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к Вознесенску, заключил генерал-полковник.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле многоэтажного жилого дома в Донецке. Сообщается, что в результате попадания снаряда пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обстрел многоэтажки также привел к гибели двух человек.