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В ДНР призвали к отказу от переговоров с Украиной

Представитель НМ ДНР Басурин призвал к отказу от мирных переговоров с Киевом

Фото: Павел Семчук / Коммерсантъ

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин оценил возможность продолжения мирных переговоров с Украиной. Об этом он высказался в эфире «Первого канала».

Басурин заявил о невозможности дальнейших переговоров с Киевом и призвал к отказу от них. «Мирные переговоры с Украиной вести нельзя», — подчеркнул он представитель НМ ДНР.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле многоэтажного жилого дома в Донецке. Сообщается, что в результате попадания снаряда пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обстрел многоэтажки также привел к гибели двух людей.

До этого, 29 марта, во дворце Долмабахча в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву и существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлении.

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Алевтина Запольская
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