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Число погибших при попадании снаряда в жилой дом в Донецке выросло до двух

Штаб теробороны ДНР сообщил о двух погибших при попадании снаряда в жилой дом в Донецке

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Число погибших при попадании снаряда в многоэтажный жилой дом в Кировском районе Донецка выросло до двух. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

В штабе теробороны заявили, что двое мирных жителей погибли при обрушении кровли жилого дома.

Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела многоэтажки в Донецке пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. По словам мэра города Алексея Кулемзина, попавший в дом снаряд был выпущен Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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