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Один человек погиб после попадания снаряда в жилой дом Донецка

Один человек погиб и четверо пострадали при попадании снаряда в многоквартирный дом в ДНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Один человек погиб и четверо пострадали после попадания снаряда в жилой дом в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Эвакуированы 29 жильцов, в том числе двое детей. Госпитализирован годовалый ребенок.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что попавший в многоквартирный дом снаряд был выпущен Вооруженными силами Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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