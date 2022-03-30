Один человек погиб после попадания снаряда в жилой дом Донецка

Один человек погиб и четверо пострадали при попадании снаряда в многоквартирный дом в ДНР

Один человек погиб и четверо пострадали после попадания снаряда в жилой дом в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Эвакуированы 29 жильцов, в том числе двое детей. Госпитализирован годовалый ребенок.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что попавший в многоквартирный дом снаряд был выпущен Вооруженными силами Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины.