Служба внешней разведки заявила о покрывательстве Киева пыток российских пленных

СВР обвинила Киев в сокрытии пыток российских пленных на Украине после появления видео

Служба внешней разведки (СВР) России заявила о покрывательстве украинскими властями фактов пыток российских пленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро спецслужбы.

В ведомстве указали, что Киев предпринимает усилия скрыть бесчеловечное обращение с российскими военнослужащими после обнародования видео с пытками. Западные страны осведомлены о грубых нарушениях украинскими властями международного гуманитарного права, в частности, Киев не намерен предоставлять российским пленным достаточное питание и медпомощь, отметили в СВР.

Украинские власти убеждают западных партнеров отговорить Международный комитет Красного Креста (МККК) и международные гуманитарные организации от попыток получить доступ к российским военнопленным, отметили в СВР, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении ведомства конкретные сведения об этом.

Российская спецслужба заявила, что МИД Великобритании рекомендовал Киеву предъявить сотрудникам МККК образцово содержащихся российских пленных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.