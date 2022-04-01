Служба внешней разведки заявила о покрывательстве Киева пыток российских пленных
Служба внешней разведки (СВР) России заявила о покрывательстве украинскими властями фактов пыток российских пленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро спецслужбы.
В ведомстве указали, что Киев предпринимает усилия скрыть бесчеловечное обращение с российскими военнослужащими после обнародования видео с пытками. Западные страны осведомлены о грубых нарушениях украинскими властями международного гуманитарного права, в частности, Киев не намерен предоставлять российским пленным достаточное питание и медпомощь, отметили в СВР.
Украинские власти убеждают западных партнеров отговорить Международный комитет Красного Креста (МККК) и международные гуманитарные организации от попыток получить доступ к российским военнопленным, отметили в СВР, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении ведомства конкретные сведения об этом.
Российская спецслужба заявила, что МИД Великобритании рекомендовал Киеву предъявить сотрудникам МККК образцово содержащихся российских пленных.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.