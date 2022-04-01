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Служба внешней разведки заявила о покрывательстве Киева пыток российских пленных

СВР обвинила Киев в сокрытии пыток российских пленных на Украине после появления видео

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Служба внешней разведки (СВР) России заявила о покрывательстве украинскими властями фактов пыток российских пленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро спецслужбы.

В ведомстве указали, что Киев предпринимает усилия скрыть бесчеловечное обращение с российскими военнослужащими после обнародования видео с пытками. Западные страны осведомлены о грубых нарушениях украинскими властями международного гуманитарного права, в частности, Киев не намерен предоставлять российским пленным достаточное питание и медпомощь, отметили в СВР.

Украинские власти убеждают западных партнеров отговорить Международный комитет Красного Креста (МККК) и международные гуманитарные организации от попыток получить доступ к российским военнопленным, отметили в СВР, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении ведомства конкретные сведения об этом.

Российская спецслужба заявила, что МИД Великобритании рекомендовал Киеву предъявить сотрудникам МККК образцово содержащихся российских пленных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.

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Любовь Ширижик
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