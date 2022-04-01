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В России расширили перечень системообразующих предприятий

Мантуров заявил о расширении перечня системообразующих предприятий до 1 100 организаций
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Минпромторг РФ / Global Look Press

Минпромторг России расширил перечень системообразующих предприятий до 1 100 организаций, заявил глава ведомства Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Мантуров напомнил, что правительство выделило 40 миллиардов рублей для компенсации процентов по кредитов для системообразующих организаций. Малые и средние предприятия (МСП) тоже будут поддержаны при помощи Фонда развития промышленности, который был докапитализирован еще на 20 миллиардов рублей.

Кроме того, продолжил министр, в кабмине прорабатывается расширение программы фонда по автокомпонентам, которую планируется распространить в том числе на сельхозтехнику и строительно-дорожное машиностроение. На докапитализацию региональных фондов развития промышленности дополнительно выделено 4,3 миллиарда рублей.

Также продолжается работа по стимулированию новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. «В предыдущих правилах было соотношение выручки от реализации итоговой продукции к объему средств субсидии на НИОКР в пропорции один к пяти, в новых правилах мы закладываем пропорцию один к двум», — объявил Мантуров.

В марте правительство России возобновило программу господдержки системообразующих организаций, действовавшую в 2020 году в качестве антикризисной меры. Согласно постановлению, участники программы не будут проходить обязательную оценку финансовой устойчивости, они также получат государственные гарантии для реструктуризации кредитов или получения новых, и субсидии на возмещение затрат.

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Марина Совина
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