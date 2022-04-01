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Аналитик назвал главное оружие США в борьбе за передел мира

Аналитик Кочетков заявил, что США правят миром с помощью финансовой системы, а не оружия

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Основным оружием США в борьбе за передел мира является американская финансовая система, которая опутывает весь мир. Такое мнение выразил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в разговоре с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что Вашингтон правит миром не с помощью вооруженных сил, а с помощью доллара. Данная валюта стала мерилом богатства и главным средством международной торговли, в рамках которой покрывает до 75-80 процентов всех сделок, пояснил Кочетков.

Помимо этого аналитик обратил внимание на то, что доминирование доллара выражается даже в том, что при обмене на него других валют приходится платить больше при покупке и получать меньше при продаже.

Ранее испанское издание Publico заявило, что США запустили процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики, когда блокировали резервы Центрального банка России, хранящиеся на Западе.

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Ксения Назарова
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