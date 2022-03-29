В Испании заявили о начале саморазрушения США глобальной гегемонии доллара

Publico: блокировка США резервов России запустила процесс саморазрушения гегемонии доллара

США запустили процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики, когда блокировали резервы Центрального банка России, хранящиеся на Западе. Об этом пишет обозреватель Рафаэль Поч в своей статье для испанского издания Publico.

По его словам, Вашингтон послал всему миру четкий сигнал, что их средства не находятся безопасности. США, решившись на подобный шаг, послали сигнал всему миру, что они могут конфисковать чьи-либо резервы, потому что политика страны не понравилась Вашингтону, или потому что государство торгует с противниками Штатов, или потому что кто-то захотел стать независимым от контролируемых США структур.

Помимо этого, автор считает, что подобные действия США приведут к тому, что россияне, китайцы и остальные члены БРИКС начнут искать более безопасные механизмы и валюты. Он также напомнил, что ни одна страна БРИКС не присоединилась к санкциям против России. Страны Персидского залива, Западной и Центральной Азии, Турция тоже не поддержали ограничения, подчеркнул он.

При этом Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани, отметил обозреватель. По его мнению, отказ от доллара в торговле нефтью может привести к банкротству США.

Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов назвал условия для краха доллара. По его словам, для того, чтобы американская валюта потеряла свою привлекательность для инвесторов и банков, она должна потерять стабильность или должен произойти масштабный мировой кризис. Финансист заявил, что «гегемония доллара» будет продолжаться еще очень долго за счет развитой американской экономики и стабильности политической системы в США. Кроме того, абсолютное большинство транзакций происходят в долларах, подавляющее число банковских резервов также находится в американской валюте.