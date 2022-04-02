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Минобороны сообщило о выведении из строя двух аэродромов на Украине

Минобороны РФ заявило о выводе из строя военных аэродромов ВСУ в Полтаве и Днепропетровске

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования вывели из строя два военных аэродрома на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, речь идет об аэродромах в Полтаве и Днепропетровске.

Ранее Конашенков также доложил об уничтожении хранилищ с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода на Украине и уточнил, что с НПЗ осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны.

За ночь российская авиация поразила 67 военных объектов Украины, в частности два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины.

О начале спецоперации России на Украине было объявлено 24 февраля.

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Варвара Кошечкина
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