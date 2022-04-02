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Раскрыт альтернативный способ оплаты онлайн при заблокированной карте

Финансист Самойлова назвала электронные кошельки альтернативным способом оплаты онлайн

Фото: Pixabay

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова раскрыла альтернативный способ оплаты онлайн при заблокированной карте. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, после того как российские карты ряда международных платежных систем перестали действовать за рубежом, многие перешли на оплату через электронные кошельки, которые по сути являются альтернативой банковскому счету.

Финансист подчеркнула, что и с помощью электронного кошелька можно производить оплату на маркетплейсах и зарубежных площадках.

Ранее в марте стало известно о запуске туров в Узбекистан, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Так, цены на такую путевку начинаются от 23 тысяч рублей с человека, в стоимость входят проживание, трансфер, сопровождение при посещении банка, подготовка документов и медицинская страховка. Авиабилеты и экскурсии оплачиваются дополнительно.

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Марина Совина
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