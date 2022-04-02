В Совфеде объяснили обострение отношений между США и Ближним Востоком

Сенатор Бондарев заявил, что США завоевали статус ненадежного партнера

Вашингтон завоевывает статус ненадежного партнера, что сказывается на отношениях США и стран Ближнего Востока. Об этом заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

По его словам, на фоне проводимой Россией спецоперации наглядно видно обострение отношений между Америкой и странами Персидского залива, среди которых Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

«Вашингтон вступил на скользкую тропу, когда решил стать одной из сторон конфликта, в котором противоположной стороной является Россия. Россия по своей мощи — это не бывшая Югославия, не Ирак, не Сирия и уж тем более не Афганистан», — объяснил сенатор.

Он отметил, что наиболее заметными причинами обострения отношений являются нежелание Саудовской Аравии и ОАЭ увеличить добычу нефти, а также вопрос об осуждении спецоперации России. Кроме того, игнорирование Белым домом ракетных ударов по Саудовской Аравии и ОАЭ также является фактором, который привел к охлаждению отношений.

Ранее газета Washington Post заявила, что отношения между США и странами Персидского залива, Саудовской Аравией и ОАЭ обострились из-за ряда разногласий. ОАЭ также недовольны задержками поставок истребителей F-35, которыми занимается Америка.