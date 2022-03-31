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Отношения между США и странами Персидского залива обострились

WP: отношения между США и странами Персидского залива обострились из-за нефти и Украины

Фото: Pixabay

Отношения между США и странами Персидского залива, Саудовской Аравией и ОАЭ обострились из-за ряда разногласий, пишет газета Washington Post (WP).

Взаимодействие между США и странами Персидского залива ухудшилось из-за спецоперации России на Украине, а также из-за
нежелания ОАЭ и Саудовской Аравии нарастить добычу нефти на фоне роста цен на энергоносители в Европе и США. По данным издания, администрация американского президента Джо Байдена называет недостаточно артикулированным «осуждение Москвы» странами Персидского залива.

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Кроме того, отношения между государствами обострились из-за того, что администрация Байдена не способна реагировать на ракетные удары по странам Персидского залива со стороны повстанцев-хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. Также свою роль сыграло желание руководства США заключить новую ядерную сделку с Тегераном, «которая не касается иранской агрессии в регионе».

ОАЭ также недовольны задержками поставок истребителей F-35, которыми занимаются США. Страна не поддерживает и продолжающийся диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Ранее Белый дом заявил, что санкции США против Ирана не угрожают возвращению к СВПД. Об этом сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

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Марина Совина
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