В США оценили угрозу новых санкций против Ирана для ядерной сделки

Белый дом заявил, что санкции США против Ирана не угрожают возвращению к СВПД

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд прокомментировала, представляют ли угрозу новые санкции против Ирана для переговоров по иранской ядерной программе. Его слова приводит РИА Новости.

Бедингфилд оценила взаимосвязь новых ограничений США против Ирана и переговоров по ядерной сделке и заявила, что санкции не угрожают возвращению к СВПД. «Нет, вовсе нет», — ответила она на вопрос о том, не опасается ли Белый дом, что рестрикции ухудшат диалог с Тегераном.

«В действительности, данные санкции не связаны с иранской ядерной сделкой. Они лишь демонстрируют то, о чем мы всегда заявляли — что мы будем привлекать Иран к ответственности за расширение его ракетной программой и прокси-деятельности... Это останется в силе вне зависимости от того, вернемся мы в ядерную сделку, или нет», — заключила представитель Белого дома.

В феврале сообщалось, что в Вене максимально приблизились к заключению соглашения по ядерной сделке. С таким заявлением выступил представитель Ирана Багери Кяни.

