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Россиянку обманули почти на 100 тысяч рублей при покупке сахара

Жительница Мордовии лишилась 91 тысячи рублей при попытке купить две тонны сахара

Фото: Shutterstock

Жительница города Темников лишилась 91 тысячи рублей при попытке купить две тонны сахара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Республике Мордовия.

Россиянка хотела приобрести в интернете крупную партию сахара, но стала жертвой мошенников. На одной из торговых платформ она увидела предложение с выгодной ценой и перешла по ссылке. Позвонив по номеру, указанному на сайте, девушка связалась с якобы менеджером организации.

Он предложил россиянке заказать две тонны продукции в Саранск по цене 45 рублей за килограмм. В мессенджере нужно было указать личные данные для оформления договора и адрес выгрузки сахара. Однако после перевода ста процентов предоплаты сахар так и не пришел, а представители компании перестали отвечать на звонки.

В МВД уточнили, что проводят оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

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Мария Рубникович
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