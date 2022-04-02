Россиянку обманули почти на 100 тысяч рублей при покупке сахара

Жительница Мордовии лишилась 91 тысячи рублей при попытке купить две тонны сахара

Жительница города Темников лишилась 91 тысячи рублей при попытке купить две тонны сахара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Республике Мордовия.

Россиянка хотела приобрести в интернете крупную партию сахара, но стала жертвой мошенников. На одной из торговых платформ она увидела предложение с выгодной ценой и перешла по ссылке. Позвонив по номеру, указанному на сайте, девушка связалась с якобы менеджером организации.

Он предложил россиянке заказать две тонны продукции в Саранск по цене 45 рублей за килограмм. В мессенджере нужно было указать личные данные для оформления договора и адрес выгрузки сахара. Однако после перевода ста процентов предоплаты сахар так и не пришел, а представители компании перестали отвечать на звонки.

В МВД уточнили, что проводят оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).