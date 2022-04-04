В России оценили наряды звезд на «Грэмми» фразой «у нас — обноски, там — винтаж»

Стилист Анвар Очилов раскритиковал наряды знаменитостей на церемонии «Грэмми-2022»

Российский селебрити-стилист, парикмахер и визажист Анвар Очилов раскритиковал наряды звезд на 64-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми», прошедшей в Лас-Вегасе. Комментарий эксперта приводит издание KP.RU.

Очилов отметил, что некоторые знаменитости неудачно сменили имидж, а часть из них заключила сотрудничество с недобросовестными стилистами. Таким образом, американская певица Леди Гага, которая надела черно-белое платье бренда Armani и украшения компании Tiffany & Co, утратила «изюминку» и «стала предсказуемо скучна», считает эксперт. В свою очередь, пришедшая на премию в винтажном платье Versace британская исполнительница Дуа Липа, по мнению специалиста, выглядела как российская звезда Ольга Бузова.

«Стилист так поработал над образом Дуа Липы, что сделал из нее нашу Оленьку Бузову. Только Ольга одевается креативнее — интереснее и ярче, умеет продумывать образ для важных мероприятий. (...) В нашем шоу-бизнесе сказали бы: "Обноски", а у них это — винтаж. Бандажное платье Versace с лифом-бюстье и прозрачной сеткой собрало на себе все тренды последних трех сезонов — перебор вышел», — пояснил Очилов.

Леди Гага Фото: Frazer Harrison / Getty Images for The Recording Academy

Эксперт отметил, что выбранные длинное платье и перчатки заставили победившую в двух номинациях 19-летнюю певицу Оливию Родриго выглядеть намного старше своих лет. Очилов также счел черные наряды фотомодели Кортни Кардашьян и ее возлюбленного, музыканта Трэвиса Баркера, подходящими для похорон.

Кроме того, специалист раскритиковал образ актера и рок-исполнителя Джареда Лето, появившегося на публике в наряде итальянской марки Gucci. «Кому бы из наших подошел весь этот умопомрачительный шик? Пожалуй, идеальный вариант сценического костюма для Валерия Леонтьева. Правда, "казанова" в похожем прикиде носился по сцене еще в прошлом веке», — прокомментировал он образ Лето.

Ранее в апреле модные редакторы Daily Mail назвали худшие наряды знаменитостей на 64-й церемонии вручения премии «Грэмми». В топ списка, по версии журналистов, попали певица Билли Айлиш и поп-исполнитель Джастин Бибер, которые пришли на мероприятие в оверсайз-нарядах.