В Подмосковье задержали водителя упавшего с моста автобуса

В Московской области задержали водителя упавшего с моста пассажирского автобуса

В Московской области задержали водителя, управлявшего упавшим с моста пассажирским автобусом. Об этом в понедельник, 4 апреля, пишет ТАСС.

По данным МВД, авария произошла в 9:35 на 105-м километре автодороги «М-9 Балтия». Как сообщает Telegram-канал 112, водитель автобуса не справился с управлением и пробил металлическое ограждение. Из-за этого, по предварительным данным, два человека погибли, еще 18 пострадали.

Как сообщила «Ленте.ру» представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий, сейчас на месте проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.