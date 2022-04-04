«Уши будды» стали трендом у суеверных клиентов салонов красоты

Коррекция мочек ушей стала трендом у суеверных клиентов салонов красоты во Вьетнаме

Процедура «уши будды» стала трендом у суеверных клиентов салонов красоты во Вьетнаме. Соответствующий материал приводит издание VnExpress.

Известно, что данная процедура заключается во введении гиалуроновой кислоты в мочки ушей, чтобы придать им такую же удлиненную форму, как у Майтрейи, также известного как Смеющийся Будда (символ богатства и удачи). Посетители бьюти-студий верят, что таким образом они смогут добиться процветания в жизни, отмечает издание.

По словам владельца одного из салонов красоты, имя которого не указывается, большинство приходящих на данную процедуру коррекции внешности клиентов — мужчины старше 30 лет, которые считают, что религия играет большую роль при достижении успеха в бизнесе. Однако женщины также стали обращаться за указанной услугой, которая, согласно размещенной бьюти-студиями информации, занимает от 15 до 20 минут и не представляет серьезной угрозы здоровью.

Тем не менее сообщалось о случаях, когда вьетнамцы проводили коррекцию ушей самостоятельно либо при помощи людей, не имеющих соответствующих навыков и использующих некачественные косметологические продукты. Так, врачи диагностировали у одного из подобных пациентов некротическую язву мочки уха, а у другого — обнаружили гранулематозное воспаление, из-за чего больному пришлось удалить поврежденную ткань.

Ранее в апреле англичанка сделала бьюти-процедуру накануне дня рождения и осталась с лицом «боксера после поединка». Британка Джессика Шеннон рассказала, что хотела улучшить внешность накануне праздника, поэтому нарастила ресницы за 45 фунтов стерлингов (около пяти тысяч рублей). Однако, по словам девушки, впоследствии после посещения мастера у нее развилась серьезная аллергическая реакция.