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В Германии зарегистрировали сотни антироссийских преступлений

Глава МВД ФРГ Фезер заявила, что с 24 февраля произошло 308 антироссийских преступлений

Фото: Michele Tantussi / Reuters

В Германии зарегистрировали сотни антироссийских преступлений с начала проведения специальной операции России на Украине. Об этом заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, с 24 февраля произошло 308 подобных случаев, в 15 из них речь шла об актах насилия.

Кроме того, за этот период было совершено 109 преступлений в отношении выходцев с Украины, 13 из них сопровождались насилием.

В конце марта Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) на фоне специальной операции России на Украине заявило о росте преступлений против выходцев из РФ. Перед этим канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал неприемлемой дискриминацию русскоязычных граждан Германии из-за операции России на Украине.

Марина Совина
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