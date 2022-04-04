Россиянин бросил гранату на площадку с детьми

Пьяный петербуржец бросил гранату для страйкбола на детскую площадку

Житель Санкт-Петербурга бросил гранату для страйкбола на детскую площадку. Против мужчины завели уголовное дело. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Петербургский дневник».

Инцидент произошел в Выборгском районе города. Пьяный 44-летний безработный россиянин выбросил снаряд из окна своей квартиры дома 27/6 по улице Орбели. Граната разорвалась на площадке с детьми, никто не пострадал.

Полиция задержала мужчину. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим. После случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство»).

30 марта стало известно, что житель города Кызыл случайно задушил двухмесячного сына. Во сне отец потерял контроль над своими движениями и перекрыл ребенку дыхательные пути, из-за чего тот задохнулся.