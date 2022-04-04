Губерниев высказался о травле Симона Фуркада фанатами из-за поддержки россиян

Дмитрий Губерниев заявил, что Симона Фуркада будут критиковать за поддержку россиян

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении француза Симона Фуркада о сотнях негативных сообщений, которые он получил из-за поддержки российских биатлонистов. Его слова приводит Sport24.

«Симона Фуркада критикуют и будут критиковать! Мы ему благодарны. В этой ситуации умные и трезвые люди понимают, что спортсмены должны выступать», — заявил журналист. По его мнению, французам нравилось соревноваться с российскими биатлонистами и приезжать в Россию.

Симон Фуркад рассказал о травле фанатами 3 апреля. По словам спортсмена, это произошло после того, как он в интервью «Матч ТВ» заступился за российских спортсменов, назвав их отстранение от международных турниров контрпродуктивным.

1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Француз объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены.