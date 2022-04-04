Парикмахер перечислила неловкие ситуации во время работы с клиентами

Парикмахер из Англии перечислила неловкие ситуации во время работы с клиентами

Мастер салона красоты из Англии рассказала о неловких ситуациях, которые случались во время работы с клиентами и усложняли ее работу. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах сотрудница парикмахерской Хелен Роуз перечислила свои главные претензии к посетителям. На первом месте в ее списке оказались люди, которые встают с кресла во время надевания защитной накидки, а также после сушки влажных прядей полотенцем. За ними последовали любители надевать очки во время осветления волос. По словам героини материала, из-за этого часто разрушается конструкция из фольги, необходимая для обесцвечивания локонов.

Кроме того, девушка отметила, что неприятным аспектом ее деятельности является неаккуратность клиентов во время процедуры. Она пожаловалась, что многие посетители роняют различные предметы вроде полотенец и шампуней.

Ролик Роуз стал вирусным и набрал 614,3 тысячи просмотров. Пользователей сети разозлил пост мастера, и они принялись высказывать свое недовольство в комментариях под видео. «Клиенты платят вам за услуги. Не стоит так себя вести по отношению к ним», «Вы отбили у меня желание ходить в салоны красоты», «Вы просто не уважаете своих клиентов», «Вы меня разочаровали», «Как вы можете выставлять свое личное мнение напоказ?» — возмущались юзеры.

В марте британский парикмахер показал легкий способ добиться салонной укладки в домашних условиях. Блогер Фаррах (Farrah) опубликовал видео и продемонстрировал лайфхак, с помощью которого любой желающий сможет сделать небрежные локоны, используя фен. На размещенных кадрах он закручивает волосы в плотный жгут и прогревает их горячим воздухом, после чего демонстрирует получившуюся прическу: видно, что пряди более объемные.

