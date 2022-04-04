Слишком длинные пальцы на ногах Кендалл Дженнер высмеяли в сети

Слишком длинные пальцы на ногах американской супермодели Кендалл Дженнер высмеяли в сети

Американская супермодель Кендалл Дженнер поделилась новым снимком и стала объектом шуток в сети. Соответствующий кадр и комментарий появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Манекенщица опубликовала несколько фото, на которых она позирует на парке напротив автомобилей. Знаменитость запечатлели в облегающем платье с принтом в технике тай-дай бренда Loewe, которое оформлено высоким разрезом, и вьетнамках на платформе черного цвета. Свой образ она дополнила коричневой сумкой.

«Я заблокирую всех, кто что-то напишет про мои пальцы», — подписала пост Дженнер, который набрал более восьми миллионов лайков и 25 тысяч комментариев. Несмотря на просьбу модели, подписчики все равно высмеяли ее слишком длинные пальцы на ногах. «Твои пальцы похожи на волны», «Какие длинные пальцы», «Я уже придумала шутку про твои пальцы, то раз ты просишь, просто промолчу», «Слава богу, что не только у меня аномальные пальцы», — высказывались фанаты.

В сентябре 2020 года Ким Кардашьян опровергла слухи о шести пальцах на ноге. Она поделилась видео, на котором продемонстрировала ступню в сланце и посчитала на ней пальцы. Таким образом звезда решила доказать подписчикам, что пальцев пять. По ее словам, на некоторых фото кажется, что на ее ступнях действительно есть лишний палец, однако это всего лишь иллюзия.