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Спецоперацию ФСБ против сторонника украинских неонацистов в Крыму сняли на видео

ФСБ показала видео задержания сторонника украинских неонацистов в Крыму со взрывчаткой
Начало событий в новости ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских неонацистов

ФСБ показала оперативное видео спецоперации по задержанию в Крыму сторонника украинских неонацистов. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, входящие в квартиру подозреваемого. В ходе обыска показаны изъятые вещи, среди них — материалы фашистского толка, переписка и запрещенное видео.

Ранее в понедельник, 4 апреля, ФСБ сообщила о поимке жителя Алушты 1982 года рождения, который хранил у себя самодельное взрывное устройство. В нем был заряд взрывчатого вещества, превышающий 500 граммов. Также у мужчины изъяли пистолет, тротил и порох.

Спецслужбы обнаружили у задержанного видео с радикальным содержанием, фотографии националистического толка и с фашисткой атрибутикой. Кроме того, у мужчины нашли переписку с участниками украинских националистических батальонов.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 222.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывного устройства») УК РФ.

Любовь Ширижик
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