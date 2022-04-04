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ФСБ задержала в Крыму сторонника украинских неонацистов

ФСБ задержала сторонника украинских неонацистов в Крыму за хранение взрывчатки

Кадр: НТС Севастополь / YouTube

Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских неонацистов в Крыму за причастность к незаконному хранению взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы управления ведомства на полуострове.

Подозреваемый — житель Алушты 1982 года рождения, который хранил у себя самодельное взрывное устройство. В нем был заряд взрывчатого вещества превышающий 500 граммов. Также у него изъяли пистолет, тротил, порох.

Спецслужбы обнаружили у задержанного видео с радикальным содержанием, фотографии националистического толка и фашисткой атрибутики. Кроме того, у него нашли переписку с участниками украинских националистических батальонов.

Возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение взрывного устройства»).

Любовь Ширижик
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