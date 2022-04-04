В Литве заявили о наращивании присутствия НАТО в прибалтийских странах

Министр обороны Литвы заявил о наращивании присутствия НАТО в прибалтийских странах

Альянс НАТО наращивает свое военное присутствие в прибалтийских странах. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

Он заявил, что в связи с ситуацией на Украине силы Североатлантического альянса в прибалтийском регионе были увеличены вдвое, а в Польше — в десять раз. Анушаускас также отметил, что в следующем месяце в Литве будет сосредоточен максимальный по численности контингент союзников республики по НАТО.

«Это присутствие постоянно наращивается. Пик будет в мае. Как долго эти подразделения пробудут в Литве, будет зависеть от ситуации в сфере безопасности в регионе», — добавил министр.

Ранее Анушаускас сообщил, что в Литве будет размещен еще один батальон армии США. При этом глава военного ведомства подчеркнул, что с прибытием нового американского подразделения число военных союзников по НАТО в республике окажется рекордным.