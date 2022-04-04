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Бесплатная замена стайлеру Dyson удивила пользователей сети

Блогерша нашла бесплатную замену популярному стайлеру бренда Dyson и удивила зрителей

Кадр: @brushedbyrae / TikTok

Блогерша нашла бесплатную замену популярному стайлеру бренда Dyson и удивила зрителей. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница сети Рэй поделилась роликом, в котором показала, как сделать укладку с помощью выпрямителя. Она накрутила пряди на разогретое устройство и прочесала концы круглой расческой. На финальных кадрах девушка показала, что таким образом добилась такой же укладки, как с феном Dyson.

Комментаторов удивил полученный результат, о чем они принялись писать под публикацией. По мнению юзеров, блогерша действительно сумела создать локоны, аналогичные тем, что получаются при использовании упомянутого стайлера. Известно, что сейчас его стоимость в магазине «Золотое яблоко» составляет 74 тысячи рублей.

«Я не верю своим глазам. Шикарная прическа!», «И зачем мне тратить деньги на Dyson? Спасибо большое за лайфхак», «Девочка, ты перевернула мой мир с ног на голову», «С ума сойти, это просто невероятно!», «Шикарные локоны! Я обязательно повторю этот лайфхак!» — писали юзеры.

В декабре девушка нашла чужие волосы в новом фене Dyson за 39 тысяч рублей. Блогерша Меган Риг рассказала, что решила купить на сайте марки фен с заводским браком, который отремонтировали сотрудники компании, поскольку новые гаджеты были полностью распроданы. С учетом скидки подарок обошелся ей в 400 фунтов стерлингов (39,4 тысячи рублей). По словам автора видео, она нашла чужие светлые пряди на двух насадках стайлера, когда открыла его кожаный чехол.

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Таисия Косинцева
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