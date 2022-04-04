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Выросло число погибших при падении автобуса в Подмосковье

«360»: число погибших при аварии с автобусом в Подмосковье выросло до трех

Фото: страница «Подслушано у водителей l Волоколамск» во «ВКонтакте»

Число погибших в аварии с автобусом в подмосковном Волоколамске выросло до трех, один пассажир умер в больнице. Об этом сообщили представители Минздрава Московской области, передает в понедельник, 4 апреля, телеканал «360».

Накануне сообщалось о восьми пострадавших и двух погибших в аварии с автобусом в Волоколамске. По уточненной информации в аварии на подмосковной трассе погибли погибли два человека, а не три.

На месте ДТП остаются медики, правоохранители, в госпитализации пострадавших задействованы два вертолета санитарной авиации.

До этого стало известно о задержании водителя упавшего с моста пассажирского автобуса в Подмосковье. По сведениям МВД, авария произошла в 9:35 на 105-м километре автодороги «М-9 Балтия».

Предполагается, что водитель автобуса не справился с управлением и пробил металлическое ограждение.

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Анна Щербакова
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