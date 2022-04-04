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США пообещали ввести новые санкции против России

Представитель Госдепа Прайс заявил о готовности США ввести новые санкции против РФ

Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

США вместе с союзниками и партнерами готовятся ввести новые санкции против России из-за событий на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, его цитирует РИА Новости.

«Мы продолжаем ужесточать наши санкции и готовимся ввести новые санкции совместно с нашими союзниками и партнерами», — объявил Прайс в ходе брифинга для журналистов.

Представитель Госдепа пояснил, что так Вашингтон рассчитывает «укрепить позиции Киева как на поле боя, так и на переговорах с Москвой».

«Мы делаем все возможное вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы нарастить давление на [президента России] Владимира Путина, усилив позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров», — сказал Прайс.

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Марина Совина
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