Сотрудницы банка инсценировали ограбление, чтобы скрыть хищение 20 миллионов рублей

МВД раскрыло ограбление банка в Ростовской области. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, сотрудницы кредитно-финансовой организации Аксайского района сообщили о нападении злоумышленника в маске, который, угрожая оружием, похитил деньги и скрылся. Было возбуждено дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. В ходе расследования выяснилось, что нападение могло быть инсценировано сотрудницами, желавшими скрыть хищение 20 миллионов рублей.

«Имеются основания полагать, что при их участии на счета сообщников было перечислено свыше 20 миллионов рублей. Чтобы скрыть это, фигуранты предложили своему знакомому за денежное вознаграждение инсценировать разбой. В настоящее время четверо подозреваемых, в том числе обе работницы банка, задержаны и заключены под стражу», — рассказала Волк.

30 марта в Архангельске полиция задержала мужчину, подозреваемого в неудачной попытке ограбления банка.