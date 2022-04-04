Иностранца отправили в колонию на пять лет за похищение россиянки

В Тюмени гражданина Армении осудили на пять лет за похищение женщины

Ленинский районный суд Тюмени приговорил к пяти годам и трем месяцам лишения свободы 33-летнего гражданина Армении Давита А. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным ведомства, утром 7 июня 2019 года иностранец попытался вернуть бывшую сожительницу, узнав о том, что та собирается выйти замуж за другого. Он приехал к двери ее квартиры и начал колотить по ней, после чего женщина вызвала полицию. Затем подсудимый затолкал потерпевшую в свой Volkswagen Polo. Приехавший на вызов участковый попытался ему помешать, однако фигурант ударил его ногой и уехал. Страж порядка сообщил о похищении человека в дежурную часть. Мужчина вывез экс-возлюбленную на базу отдыха «Пруд Лесной», где, нанося побои, заставил ее отказаться от брака и вернуться к нему. Вечером он привез ее к дому и сказал, чтобы та не обращалась в полицию, угрожая показать ее интимные снимки жениху, после чего потерпевшая предложила выкупить у него компромат.

Мужчину признали виновным по статьям 126 («Похищение человека») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ и отправили в колонию строгого режима.

28 марта сообщалось, что в Чите уроженца Азербайджана осудили на пять лет за похищение бывшей сожительницы.

