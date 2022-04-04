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Стало известно о планах США рассмотреть ужесточение санкций против России

The Washington Post: администрация США планирует рассмотреть ужесточение санкций против РФ

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

США планируют рассмотреть ужесточение санкций против России на фоне событий в городе Буча. Об этом стало известно газете The Washington Post от источников, передает РИА Новости.

По информации издания, ужесточение ответных мер в американской администрации уже обсудили, однако окончательное решение пока не принято. Масштаб возможных ограничений также неясен. При этом высокопоставленные представители американских властей утверждали, что санкции могут затронуть страны, продолжающие вести торговлю с Россией. Помимо этого, санкции могут затронуть сектора российской экономики, по которым «не был нанесен удар». В частности, речь идет о горнодобывающей отрасли, сфере транспорта и финансовому сектору.

Представитель Минфина США не стал комментировать информацию о возможных санкциях. В то же время представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США продолжат «усиливать давление» , пока Москва «не смягчит свою позицию».

Ранее издание Financial Times сообщило, что представители Евросоюза (ЕС) планируют обсудить новые санкции против России в среду, 6 апреля.

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Марина Совина
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