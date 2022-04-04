Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Сербия заявила о намерении продолжить свой путь в Евросоюз

Президент Вучич: Сербия продолжит путь в ЕС, сохранив отношения с «традиционными друзьями»

Фото: РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении страны продолжить свой путь в Евросоюз (ЕС). Его слова передает ТАСС.

Вучич отметил, что Сербия сохранит при этом свои отношения с «традиционными друзьями» и продолжит политику военного нейтралитета, не присоединяясь ни к одному военному союзу.

Ранее Вучич отреагировал на требования Запада поддержать санкции против России. По мнению главы Сербии, требования западных стран поддержать санкции против России несправедливы. Он также напомнил, что страна является суверенным государством и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии раскрыли срок введения новых санкций против России
Вучич заявил о желании Сербии сохранить дружеские отношения с Россией
В Германии заявили о продовольственном кризисе
В США раскрыли задачи самой большой российской подлодки
Сербия заявила о намерении продолжить свой путь в Евросоюз
История перемещения здания Моссовета поразила россиян
Украинские силовики сообщили о своей «зачистке» в Буче за день до провокации
Бесплатная замена стайлеру Dyson удивила пользователей сети
Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии
Захарова рассказала о не просчитанных последствиях санкций Запада против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.