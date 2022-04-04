Сербия заявила о намерении продолжить свой путь в Евросоюз

Президент Вучич: Сербия продолжит путь в ЕС, сохранив отношения с «традиционными друзьями»

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении страны продолжить свой путь в Евросоюз (ЕС). Его слова передает ТАСС.

Вучич отметил, что Сербия сохранит при этом свои отношения с «традиционными друзьями» и продолжит политику военного нейтралитета, не присоединяясь ни к одному военному союзу.

Ранее Вучич отреагировал на требования Запада поддержать санкции против России. По мнению главы Сербии, требования западных стран поддержать санкции против России несправедливы. Он также напомнил, что страна является суверенным государством и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.