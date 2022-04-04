Россиянке удалось выжить после нападения мужа с ножом

В Омской области ссора супругов закончилась ударом ножа и уголовным делом

В Омской области полицейские задержали россиянина за попытку убийства жены. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 31 марта у 46-летнего жителя поселка Крутинка после совместного распития алкоголя произошла ссора с 56-летней женой. Отношения супругов давно не ладились, но на этот раз ссора закончилась дракой и поножовщиной. В какой-то момент женщина нагнулась за упавшим ножом, но обвиняемый опередил ее и ударил лезвием в спину своей жертвы. В результате полученной травмы пострадавшая оказалась парализована, но смогла выжить.

СКР возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Расследование продолжается.

29 марта сообщалось, что в Архангельской области 41-летнему россиянину удалось выжить после нападения уголовника с топором.