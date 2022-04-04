Российскую следовательницу арестовали за служебный подлог

В Москве следовательницу отправили в СИЗО за подлог ради улучшения показателей

В Москве следовательницу Валерию Крылову арестовали по делу о служебном подлоге. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Преображенского районного суда Алису Закутнюю.

По ее словам, обвиняемую отправили в СИЗО до 9 мая. Ей вменяют совершение преступлений по статьям 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»), 300 («Незаконное освобождение от уголовной ответственности»), 286 («Превышение должностных полномочий») и 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, Крылова работала в следственном отделе ОМВД России по району Соколиная гора. По данным следствия, она освободила от ответственности фигурантку дела о растрате ради улучшения показателей в работе.

14 января сообщалось, что в Новосибирске следователя осудили за получение взятки от владелицы салона красоты.