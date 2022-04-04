Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Экс-полицейский из Ставрополя использовал служебную машину для поездок за город

В Ставрополе полковник МВД использовал служебную Toyota Camry для поездок в Минводы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ставрополе полковник МВД использовал служебную машину для поездок за город. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает Baza.

По сведениям издания, полицейский работал в органах почти 30 лет, для передвижения по городу в служебных целях ему полагался автомобиль Toyota Camry, который он использовал не только для работы. Камеры наблюдения зафиксировали, что в январе и июне 2021 года он дважды превышал на нем скорость на трассе, ведущей в Минеральные Воды.

18 марта его уволили из МВД за нарушение условий контракта, а позже в СКР начали проверку по факту его махинаций со служебной машиной. Его действия попадают под статьи о злоупотреблении и превышении полномочий, а также о служебном подлоге.

22 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудницу российской полиции осудили на 8,5 лет за вымогательство взятки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов
Парикмахер перечислила неловкие ситуации во время работы с клиентами
Россиянам назвали пять доступных продуктов для укрепления нервов
Крупнейший российский туроператор анонсировал запуск чартеров в Турцию
Чеченского вора в законе Бая отправили в колонию на восемь лет
Зенитчики ЦВО выполнили ночные пуски ракет С-400 на учениях
Google отстранит россиян от международного конкурса
В честь Дурова захотели назвать улицу в российском городе
Александр Емельяненко дал прогноз на бой Яна и Стерлинга
58-летняя модель поделилась пятью секретами для достижения волос без седины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.