Экс-полицейский из Ставрополя использовал служебную машину для поездок за город

В Ставрополе полковник МВД использовал служебную Toyota Camry для поездок в Минводы

В Ставрополе полковник МВД использовал служебную машину для поездок за город. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает Baza.

По сведениям издания, полицейский работал в органах почти 30 лет, для передвижения по городу в служебных целях ему полагался автомобиль Toyota Camry, который он использовал не только для работы. Камеры наблюдения зафиксировали, что в январе и июне 2021 года он дважды превышал на нем скорость на трассе, ведущей в Минеральные Воды.

18 марта его уволили из МВД за нарушение условий контракта, а позже в СКР начали проверку по факту его махинаций со служебной машиной. Его действия попадают под статьи о злоупотреблении и превышении полномочий, а также о служебном подлоге.

22 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудницу российской полиции осудили на 8,5 лет за вымогательство взятки.