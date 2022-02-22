Сотрудницу российской полиции осудили на 8,5 лет за вымогательство взятки

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двоим сотрудникам МВД за служебные преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимая Екатерина Андреева работала инспектором патрульно-постовой службы, а Арсен Аюбов был полицейским-водителем. Женщину признали виновной в вымогательстве взяток и превышении служебных полномочий, ее осудили на 8,5 лет заключения и штрафу в полмиллиона рублей. Ее экс-коллегу приговорили к условному наказанию сроком на 6,5 лет, суд исключил обвинение в служебном подлоге в связи с истечение срока давности. Он был освобожден в зале суда.

Андреева вину не признала и утверждала, что не являлась сотрудником МВД, посещала работу в свободное от учебы время, форменное обмундирование надевала периодически, получала заработную плату на карту, но кто осуществлял эти переводы, ей не известно.

Аюбов вину признал. Андрееву он охарактеризовал как очень опытного сотрудника полиции, знающего свою работу, так как она отработала уже более 10 лет.

Летом 2019 года они вместе с еще одним сослуживцем у станции метро «Садовая» в Петербурге нашли у мужчины при личном досмотре пакетик с растительным наркотиком. Его отпустили за 150 тысяч рублей, уточняет «Фонтанка». Второго потерпевшего полицейские избили при вымогательстве взятки. Третий эпизод преступления также связан с получением 100 тысяч рублей от гражданина, который пытался откупиться от наркотического дела. Тогда полицейские были задержаны сотрудниками собственной безопасности МВД.

Сообщник полицейских по фамилии Горячев был ранее осужден на пять лет.