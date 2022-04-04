В Приамурье задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянина

В Приамурье задержали 37-летнего мужчину по подозрению в убийстве двух человек в подъезде

В Свободном задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Амурской области.

По данным следствия, 3 апреля в подъезде одного из домов на улице Ленина были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями, после этого на место сразу выехала следственно-оперативная группа. Как пишет «МВД Медиа», розыском предполагаемого преступника занялись все уличные наряды полиции. В результате в одном из гаражей на пересечении улиц Мухина и 40 лет Октября он был задержан при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ. На время следствия его поместили в СИЗО. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

25 марта сообщалось, что в Новосибирске местного жителя осудили на 15 лет за двойное убийство.