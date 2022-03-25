Россиянина приговорили к 15 годам колонии за убийство гостей

В Новосибирске мужчину осудили на 15 лет за убийство пришедшей в гости знакомой пары

В Новосибирске местного жителя осудили на 15 лет за двойное убийство. Об этом в пятницу, 25 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено 8 августа 2021 года в квартире на улице Одоевского. Мужчина вместе с подругой пришел в гости к знакомой супружеской паре, после чего компания начала распивать спиртное. Во время посиделок хозяину квартиры показалось, что знакомый уделяет внимание его супруге, после чего он схватил нож и несколько раз ударил гостя ножом в шею и голову, а затем подошел к его сожительнице и также нанес ей ножевые ранения в область лица и тела, после чего скрылся с места преступления. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

Жена подсудимого выбежала на улицу и попросила соседей позвонить в полицию. Стражи порядка задержали фигуранта по горячим следам, после чего на время следствия поместили его в СИЗО. Вину в содеянном он признал.