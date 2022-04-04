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Вернувшиеся из плена российские военнослужащие рассказали о ВСУ

Российские военнослужащие рассказали о плене на Украине: постоянно били и не давали спать

Кадр: видео Telegram-канал Mash

Российские солдаты, вернувшиеся из плена на Украине, рассказали, как с ними обращались представители Вооруженных сил Украины. По их словам, военнослужащих постоянно избивали и не давали им спать, пишет Telegram-канал Mash.

«Применяли физическую силу к майору, два дня они его избивали, потом отвезли в подвал, а потом сказали, что он умер от потери крови», — рассказал один из солдат.

По словам военнослужащего, украинские солдаты сильно избивали артиллеристов, а разведчиков «очень не любили». Все допросы происходили с угрозами оружия. После этого пленных забрали в военную полицию, где их продолжили допрашивать и избивать.

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«Поставили к стенке кирпичной. Было много людей с оружием. Ходили. Каждый предлагал что-то сделать с нами. Кто-то предлагал в ноги пострелять, кто-то просто предлагал убить. Ну просто между собой общались и каждый предлагал свою идею. Был один там человек, который сказал: "Не стоит". Потому что мы для чего-то были нужны», — вспомнил другой освобожденный из плена российский солдат.

Он рассказал, что у некоторых пленных были простреленные ноги. Солдаты ВСУ таких подталкивали или волокли силой. Летчикам не давали спать и постоянно издевались и избивали, заставляя их повторять фразу: «Мы не спим — небо сторожим». Также националисты постоянно приговаривали, что летчики в Россию вернутся только инвалидами.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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