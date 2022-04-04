Украина выслала нидерландского журналиста из-за фотографий ракетных ударов

Nederlands Dagblad: Украина выслала нидерландского журналиста из-за фотографий обстрелов

Служба безопасности Украины (СБУ) лишила аккредитации нидерландского журналиста Роберта Дулмерса и выслала его из страны. Об этом сообщила газета Nederlands Dagblad, на которую он работал, передает ТАСС.

По сведениям нидерландского издания, журналист в воскресенье утром, 3 апреля, опубликовал фотографии ракетного удара в районе Одессы. Отмечается, что Дулмерс одним из первых прибыл на место событий и хорошо разглядел следы дыма.

Представитель нидерландского СМИ был арестован и депортирован из Украины по обвинению в разглашении государственной тайны. Ему запретили въезд на территорию страны на десять лет. В газете заявили, что нет никаких доказательств каких-либо нарушений со стороны Дулмерса.

Ранее журналист Колум Линч заявил, что США не удалось объединить мир против России во время специальной операции на Украине. Корреспондент издания Foreign Policy обвинил США в неспособности объединить мир против России. По его словам, кроме друзей и партнеров Штатов на Западе и в Восточной Азии, большая часть мира не поддерживает кампанию по изоляции России.

