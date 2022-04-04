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Минобороны заявило об уничтожении 14 военных объектов Украины

Минобороны России сообщило об уничтожении 14 военных объектов Украины за ночь 4 апреля

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В ночь с 3 на 4 апреля оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России поражены 14 военных объектов Украины. Об этом в понедельник, 4 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил, что среди уничтоженных объектов два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1» в районах Красногорка и Верхнеторецкое, а также одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего и шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В российском военном ведомстве отметили, что всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: свыше 1930 танков и других боевых бронированных машин, 1810 единиц специальной военной автомобильной техники, более 830 орудий полевой артиллерии и минометов, 392 беспилотника, 226 ЗРК, 211 установок реактивной системы залпового огня, а также 125 самолетов и 91 вертолет.

Ранее 4 апреля Минобороны России опубликовало видео боевого применения истребителей Су-35 на Украине. На обнародованных кадрах экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ выполняют задачи по нанесению авиационных ударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов.

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Евгения Куликова
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