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Платформу с архивными данными о творчестве Эрнста Неизвестного создали на Урале

Уральский музей 7 апреля презентует проект «Энциклопедия Эрнста Неизвестного»

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Художественный музей Эрнста Неизвестного к 97-летию со дня рождения скульптора запустит онлайн-платформу с редкими фотографиями и архивными даннными о его творчестве. О работе над проектом «Энциклопедия Эрнста Неизвестного», который будет презентован 7 апреля, в беседе с ТАСС рассказала второй научный сотрудник уральского музея Ирина Баранова.

«Мы делаем сайт, где будет последняя на сегодняшний день информация об Эрнсте Неизвестном, редкие фотографии, которые есть в архиве музея, статьи научных сотрудников музея, искусствоведов уральских, российских, информация о всех выставках — <…> первый новостной портал такого широкого круга именно о художнике, об Эрнсте Неизвестном», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что архив включает наработки сотрудников культурного учреждения с 2013 года, которые удалось систематизировать. По ее словам, автор идеи Александр Мальцев работал над проектом в течение двух лет. На сайте уже опубликовано более 200 статей и снимков, в дальнейшем число материалов будет увеличиваться.

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Варвара Кошечкина
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