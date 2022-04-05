Оценена вероятность обострения конфликта Индии и Пакистана

Ученый оценил вероятность обострения конфликта Индии и Пакистана из-за спецоперации России

Отсутствие явных признаков эскалации конфликта Индии и Пакистана на фоне проведения спецоперации России на Украине может быть затишьем перед бурей, как это было в 1999 году. Таким мнением с разговоре с «Лентой.ру» поделился кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

«Сейчас нет никаких симптомов возможного обострения. Понятно, что это может быть затишье перед бурей, сюрпризы наподобие Каргила-99 (Каргильский конфликт 1999 года — прим. "Ленты.ру") всегда возможны, но пока на возможный конфликт ничто не указывает», — заявил ученый.

Куприянов исключил вариант развития событий, при котором Вашингтон решил бы восстановить военное сотрудничество с Исламабадом на фоне отказа Индии присоединиться к санкциям против России. По его мнению, США не решились бы поддерживать Пакистан в ущерб отношениям с Нью-Дели.

«Сейчас основные спонсоры Пакистана — КНР и страны Персидского Залива. Пытаться давить на Индию, накачивая Пакистан оружием, означает усиливать китайские позиции в регионе. В целом возможно, что США попытаются нормализовать отношения с Пакистаном, но не за счет ухудшения отношений с Индией. Кашмир на повестке дня явно не стоит», — поделился мнением специалист.