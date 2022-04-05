В центре Млечного Пути обнаружили неизвестное кольцо

Ученые из Германии обнаружили в центре Млечного Пути кольцевую структуру из звезд

Ученые Института внеземной физики Общества имени Макса Планка в Германии обнаружили новую структуру в Млечном Пути. Исследователи выявили внутреннее кольцо звезд с высоким содержанием металлов за пределами бара — центральной вытянутой структуры из звезд и газа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Исследователи проанализировали данные, полученные в ходе наблюдений космического телескопа Gaia и APOGEE — крупномасштабного спектроскопического обзора звезд, проводимого в ближнем инфракрасном диапазоне. Это позволило определить орбиты более 30 тысяч звезд, находящихся во внутренней части галактики Млечный Путь.

Внутри центральной перемычки исследователи обнаружили кольцевую структуру, где возраст звезд меньше, чем у окружения, и составляет около семи миллиардов лет. Они также имеют более высокую металличность, то есть содержат больше элементов, тяжелее водорода. Подобная структура ранее наблюдалась и в других галактиках. В то же время до сих пор неизвестно, существует ли связь между кольцом и спиральными рукавами галактики, и направляется ли в настоящее время межзвездный газ внутрь тонкого звездного кольца.

