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Кремль назвал «трагическим шоу» обвинения в адрес России по ситуации в Буче

Пресс-секретарь Путина Песков назвал обвинения в адрес России по Буче трагическим шоу

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Любые обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это «хорошо срежиссированное трагическое шоу». Так их назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в данном случае необходимо подумать, насколько возможно в настоящее время действительно беспристрастное расследование — нейтральное и неангажированное. Весь ход событий, большое количество информации, фактология и другие параметры четко свидетельствуют о том, что это подлог, добавил Песков.

По его словам, очернить российскую армию не получится. Представитель Кремля в очередной раз призвал членов Совета безопасности, лидеров западных стран абстрагироваться от эмоционального восприятия, подумать головой, а также попробовать сопоставить факты, чтобы понять, о каком чудовищном подлоге идет речь, заключил пресс-секретарь президента.

3 апреля киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На распространяемых кадрах были видны тела убитых людей.

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Сергей Истомин
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